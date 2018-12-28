Тренер "Спартака" Уланов - о смерти Зимина: "Мы потеряли легенду"

Тренер "Спартака" Игорь Уланов после гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ против "Локомотива" (1:3) выразил соболезнования семье ушедшего из жизни известного в прошлом форварда красно-белых и сборной СССР Евгения Зимина.

– Хочу принести соболезнования родным и близким Евгения Владимировича Зимина, – начал Уланов. – Мы потеряли легенду.

Что касается матча, то всегда было нелегко играть в Ярославле. В "Локомотиве" молодые и дерзкие ребята, им есть что доказывать. К нашим ребятам нет никаких претензий. Они бились, но сделали две ошибки. Одна из ошибок была моей, она касается второго гола. К Гудачеку претензий нет, он хорошо отстоял. Статистика показывает, что мы в некоторых моментах доминировали в игре. Но "Локомотив" – команда хорошего уровня.

В чем была моя ошибка? Мы играли в три пары защитников, и один из них был на линии. Была ротация, мы шли по кругу. Я вовремя не назвал тех игроков, которые должны были выходить следующими. Немножечко увлеклись атакой, и наша пара защитников не сменилась. "Локомотив" дисциплинированно сыграл в третьем периоде. У нас были моменты и броски. Кто-то из игроков должен был быть под воротами. У нас были броски, но они шли от синей линии, и вратарь все видел. Статистика статистикой, а результат – результатом. Качели были в обе стороны, обе команды показали приличный хоккей. (Владислав Уткин)