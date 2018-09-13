Тренер "Северстали" сравнивал Фурха и Гудачека с немецкими автомобилями

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев после победы над ЦСКА (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ в положительных тонах отозвался о нынешнем и бывшем голкиперах своей команды Доминике Фурхе и Юлиусе Гудачеке. Вратарь череповчан, отразивший в игре с армейцами 26 из 27 бросков, и его коллега, перешедший в "Спартак", удостоились сравнения с немецкими автомобилями бизнес-класса.

– Кто лучше, Фурх или Гудачек... Вы знаете, это как спросить, что лучше – "Мерседес" или "БМВ". Никто не ответит, – цитирует "РИА Новости" Гулявцева. – Они оба хорошие вратари. Игра голкипера тоже в целом зависит от того, как играет команда. Если команда не воюет, не бьется, тут хоть любого вратаря поставь.

Сегодня был хороший матч, динамичный. Были моменты как у наших ворот, так и у ворот соперника. Несмотря на не крупный счет, в атаке играли нормально. Но мы забили на одну шайбу больше, и поэтому выиграли.

Единственные изменения – (по сравнению с прошлым сезоном. – Прим. "СЭ") неудачно стартовали, приходилось догонять. Не скажу, что мы сейчас супер стартанули, но очки набираем. Когда выигрываешь, кажется, что все нормально. Но тут двоякое ощущение.