Тренер сборной Латвии может войти в штаб "Динамо"

Председатель совета директоров "Динамо" Юрис Савицкис отметил, что руководитель ищут варианты улучшения команды, которая не может победить в чемпионате на протяжении десяти игр кряду. Он отметил, что в тренерский штаб клуба может войти наставник сборной Латвии Боб Хартли.

– Про тренерский штаб сейчас высказываться мне не хотелось бы, – цитирует ТАСС Савицкиса. – Мы обсуждаем несколько вариантов, как вывести команду из того, что случилось. Что касается приглашения Хартли, то это один из вариантов, но я не хотел бы обсуждать это публично.

Никто не ожидал, что будет такая серия. Думаем все вместе, как выбраться из этой ситуации. Совет директоров рассматривает, что можно сделать, и мы взволнованы ситуацией, но не следим сложа руки.