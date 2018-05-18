Тренер сборной Кореи выступает за создание клуба КХЛ

Главный тренер сборной Кореи Джим Пэк считает, что в этой стране должен появиться клуб КХЛ. По его словам, вхождение в главную европейскую лигу поможет развитию корейского хоккея. На чемпионате мира-2018 корейцы проиграли все семь матчей группового турнира.

– Появление клуба КХЛ помогло бы развитию корейского хоккея, – приводит ТАСС слова Пэка. – Это всегда хорошо, когда есть возможность постоянно играть на таком высоком уровне. За последние годы мы выстроили дружественные отношения с Россией и это очень хорошо для нашего развития. Надеюсь, что мы будем продолжать в том же духе. Но не так просто стать командой КХЛ. Нужны деньги, арена, хорошие игроки – нам предстоит сделать еще много вещей.