16:46 | Хоккей — КХЛ

Тренер "Локомотива": "В матче с "Адмиралом" мы выстояли в меньшинстве в нужный момент"


Тренер "Локомотива" Игорь Горбенко после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала" (2:0) отметил, что была напряженная встреча до последних минут. Напомним, что главный тренер железнодорожников Дмитрий Квартальнов отсутствовал на игре по причине дисквалификации, которую наставник получил в матче против "Салавата Юлаева".

– Напряженная игра до последних минут, шансы были и у "Адмирала", и у нас, – цитирует пресс-служба "моряков" Горбенко. – Равная игра, повезло чуть больше, выстояли в меньшинстве в нужный момент.

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