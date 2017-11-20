Тренер "Локомотива": "В матче с "Адмиралом" мы выстояли в меньшинстве в нужный момент"

Тренер "Локомотива" Игорь Горбенко после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала" (2:0) отметил, что была напряженная встреча до последних минут. Напомним, что главный тренер железнодорожников Дмитрий Квартальнов отсутствовал на игре по причине дисквалификации, которую наставник получил в матче против "Салавата Юлаева".

– Напряженная игра до последних минут, шансы были и у "Адмирала", и у нас, – цитирует пресс-служба "моряков" Горбенко. – Равная игра, повезло чуть больше, выстояли в меньшинстве в нужный момент.