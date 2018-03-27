14:03 | Хоккей — КХЛ

Тренер ЦСКА: "Как спастись от большинства СКА? Во время игры все увидите"


Ассистент главного тренера ЦСКА Альберт Лещев, курирующего подготовку нападающих, ответил на вопросы журналистов после открытой тренировки московских армейцев перед финальной серией Запада со СКА. Первый матч серии пройдет в Санкт-Петербурге 29 марта.

– Почему не занимались Шумаков и Шалунов?

– Они немножко приболели.

– Вернутся в строй к первому матчу?

– Возможно.

– Как Шумаков?

– С ним все нормально.

Окулова можем увидеть?

– Возможно, да, в этой серии.

– Почему в предыдущей серии с "Йокеритом" мало забивали?

– Против нас играла хорошая, организованная команда. Для победы хватало того, что забивали.

– Большинство не устраивает?

– Работаем над этим компонентом.

– Почему такая перетасовка в звеньях и спецбригадах произошла в прошлом матче?

– Это у нас было запланировано. Нормальный рабочий момент.

– Как спастись от большинства СКА?

– Смотрим видео и разбираем. Во время игры все увидите. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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