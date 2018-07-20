Тренер "Авангарда" Клутье: "Хартли для меня как брат"

Тренер "Авангарда" Жак Клутье рассказал о переходе в омский клуб и отношениях с наставником команды Бобом Хартли.

– Я тренирую уже много лет, начал свою карьеру еще в 1995 году, – отметил Клутье в интервью "Авангард ТВ". – В НХЛ, в "Колорадо" и "Калгари", в мои обязанности входила работа с защитой, построение игры в обороне, организация действий в неравных составах, в особенности нейтрализации меньшинства.

И я, и Боб начали тренировать рано, в 34 года. Он знает, чего ожидать от меня, мы знаем друг друга очень хорошо, и он для меня уже как брат.

В "Авангарде" мы хотим играть быстро, хотим видеть скоростной хоккей, а для этого нам нужно быть хорошо готовыми физически. Именно поэтому наши тренировки на предсезонке будут тяжелыми, но когда чемпионат начнется, мы будем играть быстро, с энергией.

Для болельщиков крайне важно видеть, что игроки выкладываются на льду полностью – только так можно победить.