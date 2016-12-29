Травма Денисова оказалась несерьезной, он вернется в первых играх января

Травма капитана ЦСКА Дениса Денисова оказалась несерьезной, хоккеист вернется в строй после Нового года. Защитник получил повреждение на раскатке перед игрой регулярного чемпионата КХЛ с московским "Динамо" и не смог выйти на матч.

Также в лазарете красно-синих находятся нападающие Ян Муршак, Валерий Ничушкин, Стефан Да Коста.

- К счастью, у Денисова не обнаружили ничего серьезного. К первым играм чемпионата КХЛ после Нового года он будет готов вернуться на лед, - приводит "Р-Спорт" слова представителя армейцев. - Что касается остальных травмированных, то возвращение нападающих Муршака и Ничушкина ожидается начале января, а Да Косты - во второй половине месяца.