Трансферное окно в КХЛ может быть перенесено на две недели

Как стало известно "СЭ", в КХЛ обсуждается вопрос о переносе последнего дня, когда разрешены дозаявки, с 25 декабря на 15 января. Инициаторами стали богатые клубы лиги, которые к этому времени получат больше возможностей приглашать игроков из команд, потерявших шансы на выход в плей-офф. Официального решения по этому поводу нет, но, учитывая, какие команды являются сторонниками изменения регламента, нет сомнения, что в скором времени изменения будут внесены в основной документ. (Алексей ШЕВЧЕНКО)