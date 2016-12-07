Трансферное окно в КХЛ может быть перенесено на две недели

Как стало известно "СЭ", в КХЛ обсуждается вопрос о переносе последнего дня, когда разрешены дозаявки, с 25 декабря на 15 января. Инициаторами стали богатые клубы лиги, которые к этому времени получат больше возможностей приглашать игроков из команд, потерявших шансы на выход в плей-офф. Официального решения по этому поводу нет, но, учитывая, какие команды являются сторонниками изменения регламента, нет сомнения, что в скором времени изменения будут внесены в основной документ. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Тропическая гемангиома Мовсисяна
че СКА не успевает купить Афиногенова у Витязя? )))
12:19
законопослушный гражданин
Зайцекрыс___ Да, невнимательно прочитал. Просто само понятие "трансферное окно" должно подразумевать под собой короткий промежуток времени, когда можно дозаявляться. Как в футболе. А здесь получается просто закрывается крайняя дата. Это не трансферное окно...
12:11
Зайцекрыс
to законопослушный гражданин Странный вопрос. Смысл их как раз в сроках, в которые "любой богатый клуб в течении сезона спокойно выдергивает кого хочет с формулировкой "обмен на денежную компенсацию". Окна определяют крайнюю дату для подобных операций и только
11:57
shpasic
а что там, СКА не успевает укомплектоваться?)
11:40
законопослушный гражданин
Никак не пойму смысл этих трансферных окон в КХЛ, если любой богатый клуб в течении сезона спокойно выдергивает кого хочет с формулировкой "обмен на денежную компенсацию". Цирк.
11:20