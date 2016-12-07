10:50 | ХОККЕЙ — КХЛ

Трансферное окно в КХЛ может быть перенесено на две недели

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Как стало известно "СЭ", в КХЛ обсуждается вопрос о переносе последнего дня, когда разрешены дозаявки, с 25 декабря на 15 января. Инициаторами стали богатые клубы лиги, которые к этому времени получат больше возможностей приглашать игроков из команд, потерявших шансы на выход в плей-офф. Официального решения по этому поводу нет, но, учитывая, какие команды являются сторонниками изменения регламента, нет сомнения, что в скором времени изменения будут внесены в основной документ. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Тропическая гемангиома Мовсисяна

че СКА не успевает купить Афиногенова у Витязя? )))

12:19

законопослушный гражданин

Зайцекрыс___ Да, невнимательно прочитал. Просто само понятие "трансферное окно" должно подразумевать под собой короткий промежуток времени, когда можно дозаявляться. Как в футболе. А здесь получается просто закрывается крайняя дата. Это не трансферное окно...

12:11

Зайцекрыс

to законопослушный гражданин Странный вопрос. Смысл их как раз в сроках, в которые "любой богатый клуб в течении сезона спокойно выдергивает кого хочет с формулировкой "обмен на денежную компенсацию". Окна определяют крайнюю дату для подобных операций и только

11:57

shpasic

а что там, СКА не успевает укомплектоваться?)

11:40

законопослушный гражданин

Никак не пойму смысл этих трансферных окон в КХЛ, если любой богатый клуб в течении сезона спокойно выдергивает кого хочет с формулировкой "обмен на денежную компенсацию". Цирк.

11:20

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