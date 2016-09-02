15:06 | ХОККЕЙ — КХЛ

Трансферная деятельность трех клубов КХЛ будет заморожена из-за долгов по премиальным

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Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко отметил, что трансферная деятельность трех клубов лиги будет заморожена до 15 сентября из-за долгов по премиальным перед игроками. Ранее КХЛ сообщала, что задолженности за прошлый сезон имеют "Адмирал" (Владивосток), "Барыс" (Астана), "Динамо" (Минск), "Динамо" (Москва), "Медвешчак" (Загреб), "Сибирь" (Новосибирск), "Слован" (Братислава) и "Сочи".

– Есть три клуба, которые имеют доги по выплатам премиальных, – цитирует "Р-Спорт" Чернышенко. – Это свидетельствует о неаккуратном обращении клубов с точки зрения финансов. Я принимаю решение, что до 15 сентября мы замораживаем трансферную деятельность клубов. После этого, в случае невыплаты долгов, будет наложена персональная дисквалификация на руководителей данных клубов. Клубы я сознательно пока не называю.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20160902/1059712788.html

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