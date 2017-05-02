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"Трактор" заключил контракты с нападающими Видделем и Полыгаловым

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Нападающие Линус Виделль и Игорь Полыгалов, а также защитник Иван Вишневский стали игроками челябинского "Трактора", сообщает официальный "Твиттер" челябинской команды.

Ранее стало извествно, что защитник Николай Белов, нападающие Дерек Рой, Иржи Новотны и Дмитрий Пестунов покинули "Трактор".

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