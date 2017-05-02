"Трактор" заключил контракты с нападающими Видделем и Полыгаловым

Нападающие Линус Виделль и Игорь Полыгалов, а также защитник Иван Вишневский стали игроками челябинского "Трактора", сообщает официальный "Твиттер" челябинской команды.
Ранее стало извествно, что защитник Николай Белов, нападающие Дерек Рой, Иржи Новотны и Дмитрий Пестунов покинули "Трактор".
Официально: нападающий Линус Виделль стал игроком Трактора. Контракт первого шведа в истории клуба расссчитан на год– HCTraktorChelyabinsk (@HCTraktor1947) 2 мая 2017 г.
Официально: нападающий Игорь Полыгалов и защитник Иван Вишневский стали игроками Трактора! Оба контракта - на год– HCTraktorChelyabinsk (@HCTraktor1947) 2 мая 2017 г.