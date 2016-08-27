"Трактор" забросил семь шайб "Северстали"

"Трактор" на выезде разгромил "Северсталь" (7:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Дублем у гостей отметился Алексей Кручинин. Еще по шайбе в ворота хозяев забросили Семен Афонасьевский, Александр Шаров, Максим Якуценя, Юрий Петров и Кирилл Кольцов. Для их команды эта победа стала первой, одержанной в основное время, в нынешнем сезоне.

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Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) – "Трактор" (Челябинск) – 2:7 (1:1, 0:1, 1:5)

Голы: Афонасьевский - 1 (Пеньковский), 16:59 - 0:1. Кагарлицкий - 1, 17:49 - 1:1. Шаров - 1 (Глухов, Мирнов), 25:21 - 1:2. Кручинин - 1 (Щехура), 43:09 - 1:3. Кручинин - 2 (Якуценя, Шаров), 47:24 - 1:4. Мазур - 1 (бол., Шефер), 50:10 - 2:4. Якуценя - 1 (Щехура), 55:18 - 2:5. Ю. Петров - 1 (Черников), 57:16 - 2:6. Кольцов - 2 (Якуценя, Щехура), 58:04 - 2:7.

Вратари: Коварж - Демченко.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 31 (10+7+14) - 29 (11+10+8).

Судьи: Соин, Щенев.

27 августа. Череповец. Ледовый дворец.