"Трактор" выиграл у минского "Динамо"

"Трактор" обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:0. Голы на свой счет записали защитник Ник Бэйлен и нападающий Линус Виделль.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) - "Динамо" Мн (Минск) - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Бэйлен - 7 (Щехура, Кручинин), 12:01 - 1:0. Виделль - 6 (п.в.), 58:24 - 2:0.

Вратари: Францоуз - Энрот (58:12 - 58:24, 58:41 - 59:03, 59:33).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 32 (12+14+6) - 42 (15+14+13).

Судьи: Ибатулин, Щенев.

25 декабря. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.