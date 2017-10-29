"Трактор" выиграл у "Лады" в Челябинске

"Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Ладу" со счетом 3:2.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Трактор" (Челябинск) - "Лада" (Тольятти) - 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Голы: Щехура - 11 (Виделль, Кольцов), 26:13 - 1:0. Геноуэй - 3 (мен., Капустин), 28:38 - 1:1. Виделль - 2 (Вишневский), 35:28 - 2:1. Вишневский - 3 (бол., Якуценя), 48:13 - 3:1. Капустин - 5 (Валуйский, Харпер), 54:49 - 3:2.
Вратари: Демченко - Лазушин (Красоткин, 23:26, 59:34).
Штраф: 2 - 8.
Броски: 31 (8+13+10) - 23 (5+8+10).
Судьи: Беляев, Кулев.
29 октября. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.
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A_E_C
Вы что там курите, товарищи? Вишневский забил победный гол, а Капустин - игрок Лады, он забил последний гол в матче. Победный и последний голы - это разные вещи, ребят. Ха-ха. Столько часов новость висит - и никто у вас не исправил такой ляп!..
21:41
vikend357
в свои???)
17:19
Dorognik.
Жжете...
16:49