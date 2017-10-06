"Трактор" выиграл у "Амура"

"Трактор" на выезде переиграл "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором победной шайбы стал Семен Кокуев, поразивший ворота соперника в середине третьего тайма.

В турнирной таблице Восточной конференции "Трактор" идет на 10-м месте, а "Амур" - на 11-м.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) - "Трактор" (Челябинск) - 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Пеньковский - 3 (Полыгалов, Кручинин), 8:01 - 0:1. Зогорна - 2 (Бывальцев, Ли), 19:48 - 1:1. Ли - 2 (Бывальцев, Кузьмин), 20:25 - 2:1. Якуценя - 3 (Гюнге, Вишневский), 35:11 - 2:2. Кокуев - 1 (Шаров), 51:46 - 2:3.

Вратари: Метсола (59:32) - Демченко.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 34 (12+14+8) - 25 (8+7+10).

Судьи: Кулаков, Сидоренко.

6 октября. Хабаровск. "Платинум Арена".