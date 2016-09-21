19:21 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Трактор" всухую победил "Медвешчак"

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"Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Медвешчак" со счетом 3:0. Заброшенными шайбами сумели отметиться Дмитрий Пестунов, Пол Щехура и Александр Панков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) - "Медвешчак" (Загреб) - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Пестунов - 1 (Якуценя), 35:13 - 1:0. Щехура - 4 (п.в., Пеньковский), 58:40 - 2:0. Панков - 3, 59:30 - 3:0.

Вратари: Демченко - Тэйлор (58:35 - 58:40).

Штраф: 6 - 26.

Броски: 39 (8+11+20) - 31 (5+14+12).

Судьи: Акузовский, Щенев.

21 сентября. Челябинск. ЛА "Трактор" им. ЗТР В.К. Белоусова.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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