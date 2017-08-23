"Трактор" всухую обыграл "Ладу"

"Трактор" одержал победу над "Ладой" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Голкипер челябинского клуба Василий Демченко отразил все 24 броска по своим воротам и оформил первый "сухарь" в сезоне.

В составе победителей по шайбе забросили Пол Щехура и Артем Пеньковский.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) – "Трактор" (Челябинск) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Щехура – 1 (Бородкин, Якуценя), 6:51 – 0:1. Пеньковский – 1 (бол., Якуценя, Кручинин), 56:35 – 0:2.

Вратари: Лазушин – Демченко.

Штраф: 44 – 4.

Броски: 24 (5+12+7) – 26 (10+8+8).

Судьи: Гамалей, Цыплаков.

23 августа. Тольятти. ЛК "Лада Арена".