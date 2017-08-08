"Трактор" всухую обыграл "Адмирал" на турнире в Казахстане

"Трактор" победил "Адмирал" со счетом 3:0 в матче Кубка президента Республики Казахстана. В составе победителей по шайбе забросили Максим Якуценя, Игорь Полыгалов и Линус Виделль.

Кубок президента Республики Казахстана

"Трактор" (Челябинск) – "Адмирал" (Владивосток) – 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Якуценя – 2 (бол., Ю. Петров), 9:18 – 1:0. Полыгалов – 1 (бол., Щехура, Бэйлен), 24:47 – 2:0. Виделль – 1 (Полыгалов), 34:07 – 3:0.В

Вратари: Францоуз – Третьяк.

8 августа. Астана. "Барыс-Арена".