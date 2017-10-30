"Трактор" внес Климонтова в список отказов

Защитник "Трактора" Константин Климонтов выставлен на список отказов, информирует пресс-служба КХЛ.

Согласно регламенту лиги в ближайшие 48 часов любой клуб лиги может забрать игрока без выплаты компенсации. Если этого не произойдет, то хоккеист отправится в расположение фарм-клуба.

В нынешнем сезоне 27-летний россиянин провел пять матчей в регулярном чемпионате и не набрал результативных очков. Напомним, что минувшим летом Климонтов подписал с челябинцами двухлетний контракт.