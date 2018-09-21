"Трактор" в овертайме обыграл "Сочи"

"Трактор" на выезде обыграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:3 в овертайме. Побендая шайба на счету защитника Игоря Исаева.

Для сочинцев это поражение стало третьим подряд в домашней серии.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" (Сочи) - "Трактор" (Челябинск) - 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Никитин - 1 (Рыбаков), 6:11 - 0:1. Старков - 1 (Точицкий, Акмальдинов), 9:38 - 1:1. Кравцов - 2 (бол., Глинкин, Стоа), 30:31 - 1:2. Архипов - 1 (Коллинс, Воробьев), 33:30 - 2:2. Бочаров - 3 (Мусин, Овитю), 46:11 - 3:2. Стоа - 2, 46:24 - 3:3. Исаев - 1, 64:59 - 3:4.

Вратари: Барулин - Демченко.

Штраф: 14 - 12.

Броски: 29 (11+6+7+5) - 32 (15+5+8+4).

Судьи: Акузовский, Раводин.

21 сентября. Сочи. ДС "Большой".