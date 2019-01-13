"Трактор" в овертайме обыграл рижское "Динамо"

"Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях в овертайме обыграл рижское "Динамо" со счетом 2:1. Победную шайбу забросил Йонас Энлунд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) - "Трактор" (Челябинск) - 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Макмиллан - 4 (Маренис, Сотниекс), 0:55 - 1:0. Стоа - 11 (Бергстрем, Карпухин), 25:05 - 1:1. Энлунд - 4 (Бэйлен), 60:14 - 1:2.

Вратари: Билялов - Демченко.

Штраф: 2 - 2.

Броски: 25 (12+4+9+0) - 22 (3+13+5+1).

Судьи: Лаврентьев, Юдаков.

13 января. Рига. "Арена Рига".