"Трактор" в овертайме обыграл "Барыс"

"Трактор" в овертайме взял верх над "Барысом" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:3. Челябинцы поднялись на девятое место в Восточной конференции, "Барыс" идет четвертым.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) - "Трактор" (Челябинск) - 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Сагадеев - 1 (Акользин), 2:36 - 1:0. Энлунд - 2 (Стоа, Бэйлен), 6:58 - 1:1. Глинкин - 3 (Полыгалов, Кравцов), 27:56 - 1:2. Рыбаков - 4 (бол., Кравцов, Полыгалов), 54:11 - 1:3. Дитц - 8 (Боченски), 58:57 - 2:3. Дитц - 9 (Валк, Даллмэн), 59:21 - 3:3. Шаров - 3 (Стоа), 64:20 - 3:4.

Вратари: Карлссон (57:55 - 58:57, 59:11 - 59:21) - Демченко.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 49 (22+10+16+1) - 27 (9+9+3+6).

Судьи: Бирин, Кочетов.

1 ноября. Астана. "Барыс-Арена".