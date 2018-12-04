"Трактор" в овертайме обыграл "Авангард"

"Авангард" в овертайме уступил "Трактору" (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличлись Антон Глинкин, Виталий Кравцов и Пол Щехура. У хозяев забивали Максим Березин и Илья Михеев.

"Трактор" набрал 33 очка и занимает девятое в Восточной конференции. "Авангард" на втором месте - 51 очко.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) - "Трактор" (Челябинск) - 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Глинкин - 5 (Кравцов, Дугин), 13:41 - 0:1. Кравцов - 6, 38:14 - 0:2. Березин - 2 (Михеев, Широков), 38:47 - 1:2. Михеев - 13 (Зернов, Налимов), 40:29 - 2:2. Щехура - 8 (Томас, Бэйлен), 60:33 - 2:3.

Вратари: Налимов - Демченко.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 32 (8+11+13+0) - 18 (10+4+3+1).

Судьи: Бирин, Шрадер.

4 декабря. Балашиха. ЛД "Арена Балашиха".

Все о КХЛ – здесь.