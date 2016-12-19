"Трактор" в гостях победил "Медвешчак"

"Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях победил "Медвешчак" со счетом 3:2. Победную шайбу при игре в меньшинстве забросил нападающий Александр Шаров.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Медвешчак" (Загреб) - "Трактор" (Челябинск) - 2:3 (1:0, 0:0, 1:3)

Голы: Мертль - 7 (Катич), 8:42 - 1:0. Рой - 11 (Новотны, Якуценя), 41:47 - 1:1. Ал. Петров - 3 (Якуценя, Кручинин), 42:32 - 1:2. Шаров - 7 (мен., Рой), 49:38 - 1:3. Паре - 7 (бол., Батлер), 52:46 - 2:3.

Вратари: Макинтайр (58:12 - 59:07, 59:15) - Демченко.

Штраф: 12 - 14.

Броски: 43 (17+8+18) - 30 (10+12+8).

Судьи: Белов, Гусев.

19 декабря. Загреб. Dom Sportova.