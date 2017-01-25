21:24 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Трактор" в гостях обыграл "Локомотив", Якуценя оформил дубль

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"Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл "Локомотив" со счетом 3:1. Максим Якуценя оформил дубль.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) - "Трактор" (Челябинск) - 1:3 (0:3, 1:0, 0:0)

Голы: Шаров - 8 (Пестунов, Кольцов), 0:38 - 0:1. Якуценя - 14 (Щехура, Кольцов), 6:37 - 0:2. Якуценя - 15 (Кручинин), 11:45 - 0:3. Красковский - 8 (Осипов, Полунин), 27:46 - 1:3.

Вратари: Судницин (Мурыгин, 11:45, 58:10) - Францоуз.

Штраф: 2 - 8.

Броски: 39 (10+15+14) - 22 (11+4+7).

Судьи: Гамалей, Комаров.

25 января. Ярославль. УКРК "Арена 2000".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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