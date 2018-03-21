"Трактор" сравнял счет в серии с "Салаватом Юлаевым"

"Трактор" обыграл "Салават Юлаев" в четвертом матче 1/2 финала Восточной конференции Кубка Гагарина. Челябинцы сравняли счет в серии - 2-2. Пятая игра состоится 23 марта в Уфе.
КХЛ
1/2 финала конференций
Четвертый матч
"Трактор" (Челябинск) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Голы: Бэйлен - 2 (Кравцов, Исаев), 8:01 - 1:0. Хартикайнен - 4 (Кемппайнен, Умарк), 16:59 - 1:1. Гюнге - 3 (Шинин, Бэйлен), 20:11 - 2:1. Шаров - 2 (Вишневский, Кравцов), 34:30 - 3:1. Бородкин - 1 (бол., Бэйлен, Демченко), 51:21 - 4:1.
Вратари: Демченко - Скривенс (57:09).
Штраф: 6 - 20.
Броски: 32 (8+10+14) - 39 (16+16+7).
Судьи: Бондарь, Раводин.
Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.
Счет в серии - 2-2 (2:1, 2:3 ОТ, 2:3)
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Bemep74
MikkaH, ни что не вечно, уверенность СКА в себе тоже. Всё когда-то меняется. Не в этом сезоне, так в следующем. Почти уверен что в финале барс с питером играть будут, будемс болеть за восток
20:39
Bemep74
Слышь, дебилоид, ты отвечать научись за слова и на слова, а не хуйню писать
20:35
Bemep74
russh7, вставай, будь бодрячком? охуенный знак... Однажду так по лежачему челябинцу коньком полоснули... судьи так же расценили... Не знаешь этот случай? тоже в ПО было
20:33
MikkaH
Bemep74 MikkaH, по крайней мере есть надежда что в ска тоже люди, и так же подумают. Злую шутку с фаворитами судьба не раз играла в разных видах спорта. Лично для меня Дания в футболе======= Четыре раза подряд никакая Дания не прокатит.
20:31
rusfed 2.0
Bemep74 20:22. Экий сгусток примитивной агрессии. Вся жизнь есть цепь случайностей. Победа СЮ, решение полосатого судьи. Встреча яйцеклетки твоей мамы с одним из миллиона сперматозоидов твоего папаши - тоже случайность, кстати. Пробился самый гоповатый
20:29
Bemep74
MikkaH, по крайней мере есть надежда что в ска тоже люди, и так же подумают. Злую шутку с фаворитами судьба не раз играла в разных видах спорта. Лично для меня Дания в футболе
20:26
Bemep74
rusfed 2.0 "Логика железная, чё: выиграл соперник - судьи были куплены, выиграла своя команда - у соперника кончились деньги." Пиздеть не надо, я про победу сю в уфе ничего не говорил, лишь случайной ее называл. И недоумевал что там судьи так долго рассматривали в ОТ, кто видел мои коммы не даст соврать. Так что засунь свою железную логику куда подальше и завали ебало
20:22
splash174
Сейчас начнется самое интересное, серия до 2-х побед. Вперед, Челяба!
20:20
Banro
rusfed 2.0, глупо Вы и не выглядите) Вас выдают здравые комментарии. Буду верить в самую непредсказуемую команду Востока несмотря на это поражение)
20:18
MikkaH
Зачем делать ставки на плофф, если и так понятно, что в полуфинале измождённого победителя серии Уфа-Челябинск будет ждать Казань. Которая уж точно выйдет в финал, где будет бита СКА Всемогущим. Вот и сказочке конец будет.
20:15
rusfed 2.0
Banro 20:06. Я все-таки не так глуп, как обычно выгляжу ) Я просто продолжил логику юзера от 19:53
20:11
afarin
что мне нравиться в хоккее, так это не смотря на всю принципиальность противостояния в играх (особенно в зеленом дерби) большинство адекватных болел относится с уважением к соперникам. тоже можно сказать и про челябинских соседей. магнитка так это вообще не заграница для нас башкир))) а челябе всегда спасибо за Михалыча!!! Седьмая игра покажет кто сильнее.
20:10
Banro
rusfed 2.0, Вы насчёт ставок на СЮ серьёзно?)) Объективно, у команд с Востока шансов немного в финале будет, конечно.
20:06
Дон_Румата
Благородные доны, не трогайте парня. Видите же, взбудоражен. У него сейчас возраст такой - делит всё на чёрное и белое. Это гормоны. Логика здесь бесполезна.
20:04
russh7
И да, клюшкой так не бьют, как ты нас пытаешься уверить... Возможно, это был всего лишь знак, типа "вставай, будь бодрячком". Хотя, если честно, мне этот жест тоже не понравился. Но уверяю, это был не удар.
20:02
BigStar
Да ладно вы))). В семье не без урода (с) посмотрели, почитали, усмехнулись над лепрозорием и пошли дальше хоккей смотреть))) весна же!! Обострение!)) не забывайте )) Ветер, не превращайся в дристогон))
20:02
MikkaH
Bemep74 Иди учи географию, салага. Ты в Уфе то был? Чтоб ты знал 75-80% тут русские или татары. И вообще ветерочный беглец из Базилевки - не пора бы тебе свой рабочий хавальник завалить на счёт национальной темы?
20:01
Russian Hippie
Думаю для всех понимающих в хоккее давно очевидно, что кубок Гагарина возьмёт Трактор. Жаль других конечно, пыжатся, суетятся, даже пытаются якобы подраться, но, что поделаешь такова жизнь.
20:01
rusfed 2.0
А Башнефти нет уже, кстати. Есть Сечин и Роснефть. Полосатых купил Сечин. Лично. Советую делать ставки, что Салават возьмет чашку Гагарина
20:00
russh7
А откуда ты знаешь, что их тьма тмущая? Был у нас? Или в статистике работаешь? Башкир в Уфе от силы процентов 25
20:00
rusfed 2.0
Логика железная, чё: выиграл соперник - судьи были куплены, выиграла своя команда - у соперника кончились деньги. Кстати, кого купили, чтоб выиграл Солнцеликий?
19:57
Bemep74
MikkaH, не чеши... в уфе башкир тьма тьмущая. У нас только отдельные деревни с подавляющим большинством. Но не в городах
19:56
Bemep74
russh7, я тебе не ветерок, и при обращении никогда ники не искажаю. Далее, мне не надо говорить про разрез глаз и национальность. Анвар 100% воспитанник челябинского хоккея. Я ни разу не затронул никого лично. я лишь говорю про подкуп башнефти, с соответствующими спонсорами, которым плевать на всех. Вчера был судейский беспредел. это все видели. Сегодня не проплатили. А бить клюшкой со скамейки лежачего могут только пидоры. Это сегодня все тоже прекрасно увидели в 3 периоде.
19:53
MikkaH
Bemep74 Учитывая какой процент башкир в вашей области и какой у нас - это вас надо называть Башкирией, а нас Уфимским краем. Логики у тебя, гопота с Челябы, вообще ноль. То судьи тащат Уфу, то не тащат - ты уж определись, болезный. Играл "Юлайка" сегодня конечно не просто плохо, а очень плохо. Но ничего. Всё только начинается.
19:52
azmon
Bemep74 Я думал ты только проигрывать не умеешь. Оказывается и выигрывать тоже. Трактор с победой!!! От болельщика команды, которой нет и никогда не было)))
19:48
Паснаход
Bemep74, я нейтрален, болельщик "Ак Барса". Но читаю тебя вчера, сегодня. Тебе бы клизму сделать.
19:47
Banro
Шикарная игра))) Наши сегодня совсем безобразно играли. Всех на горох, включая тренера) Адекватных болел из Че - с победой!
19:47
xako62
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " xako ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
19:46
russh7
Ветерок, ты че так на башкир погнал то? Тебя они в детстве обидели? Знаю, что у вас в области их немало живет... И правильно тебе напомнили про разрез глаз вашего коуча Вчера крайне неприятно было читать твои расистские высказывания Подойди вот к коучу и скажи ему "Молодчик, узкоглазый...
19:44
rusfed 2.0
Челябинские фрезеровщики негодуют
19:44