"Трактор" сравнял счет в серии с "Салаватом Юлаевым"

"Трактор" обыграл "Салават Юлаев" в четвертом матче 1/2 финала Восточной конференции Кубка Гагарина. Челябинцы сравняли счет в серии - 2-2. Пятая игра состоится 23 марта в Уфе.

КХЛ

1/2 финала конференций

Четвертый матч

"Трактор" (Челябинск) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Бэйлен - 2 (Кравцов, Исаев), 8:01 - 1:0. Хартикайнен - 4 (Кемппайнен, Умарк), 16:59 - 1:1. Гюнге - 3 (Шинин, Бэйлен), 20:11 - 2:1. Шаров - 2 (Вишневский, Кравцов), 34:30 - 3:1. Бородкин - 1 (бол., Бэйлен, Демченко), 51:21 - 4:1.

Вратари: Демченко - Скривенс (57:09).

Штраф: 6 - 20.

Броски: 32 (8+10+14) - 39 (16+16+7).

Судьи: Бондарь, Раводин.

Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.

Счет в серии - 2-2 (2:1, 2:3 ОТ, 2:3)