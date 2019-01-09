"Трактор" с минимальным счетом обыграл "Ак Барс"

"Трактор" взял верх над "Ак Барсом" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 1:0. Единственную шайбу забросил Райан Стоа. Челябинцы идут на восьмом месте в Восточной конференции, "Ак Барс" - на третьем.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) - "Ак Барс" (Казань) - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Стоа - 10 (бол., Томас, Энлунд), 43:55.

Вратари: Судницин - Подъяпольский (58:34 - 59:59).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 23 (5+9+9) - 30 (8+9+13).

Судьи: Беляев, Гашилов.

9 января. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.