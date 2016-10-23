"Трактор" с минимальным счетом обыграл "Адмирал"

"Адмирал" на своем льду уступил "Трактору" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 0:1. Свой второй матч за дальнеовсточный клуб провел вратарь Максим Третьяк. Челябинская команда набрала 30 очков и расположилась на 7 месте в турнирной таблице восточной конференции. У "Адмирала" в активе осталось 34 балла и 5 место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) – "Трактор" (Челябинск) – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Панков - 4 (Кольцов, Черников), 6:16.

Вратари: Третьяк (58:54) - Францоуз.

Штраф: 2 - 24.

Броски: 29 (11+7+11) - 23 (9+5+9).

Судьи: Сергеев, Соин.

23 октября. Владивосток. "Фетисов Арена".