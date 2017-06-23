"Трактор" разочарован проектом календаря КХЛ

Руководитель отдела информации и общественных связей "Трактора" Игорь Жуков разочарован проектом календаря КХЛ на сезон-2017/18. Челябинский клуб хотел сыграть в декабре несколько домашних матчей в честь 70-летия, но лига поставила 9 выездных игр.

"Cогласно первой версии календаря на сезон-2017/18, "Трактор" весь декабрь играет на выезде (9 матчей), хотя мы просили КХЛ поставить нам несколько домашних матчей на конец декабря, так как празднуем свое 70-летие! Ну как же так?!" – написал Жуков на своей странице в Фейсбуке.

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