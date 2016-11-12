"Трактор", разгромив "Нефтехимик", одержал самую крупную победу в сезоне

"Трактор" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил "Нефтехимик" – 6:0. Дубль оформил нападающий Александр Шаров. Для хозяев эта победа стала самой крупной в сезоне. Гости проиграли в третий раз подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Голы: Ал. Петров - 2 (бол., Пестунов, Щехура), 14:57 - 1:0. Шаров - 4 (Кольцов), 27:15 - 2:0. Ю. Петров - 5 (мен., Черников), 37:11 - 3:0. Климонтов - 2 (бол., Щехура), 41:44 - 4:0. Рой - 6 (Климонтов), 45:22 - 5:0. Шаров - 5 (п.в.), 59:59 - 6:0.

Вратари: Демченко - Лисутин (Колппанен, 41:44, 57:06).

Штраф: 8 - 18.

Броски: 26 (11+5+10) - 34 (13+14+7).

Судьи: Гашилов, Цыплаков.

12 ноября. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.