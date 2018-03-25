"Трактор" разгромил "Салават" и сравнял счет в серии

"Трактор" разгромил "Салават Юлаев" со счетом 7:1 в шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции. Челябинский клуб сравнял счет в серии, 3-3.

Отметим, что по ходу встречи уфимцы меняли вратаря: после первых трех пропущенных шайб Андрей Кареев заменил Бена Скривенса. В ворота россиянина "Трактор" забросил две шайбы за 17 секунд, сделав счет 5:1 и доведя в итоге встречу до победы.

КХЛ

Кубок Гагарина

Восточная конференция

1/2 финала

Шестой матч

"Трактор" (Челябинск) – "Салават Юлаев" (Уфа) – 7:1 (0:0, 6:1, 1:0)

Голы: Черников - 1, 20:47 - 1:0. Гюнге - 4 (Бэйлен, Шаров), 22:47 - 2:0. Шинин - 1 (Виделль), 27:19 - 3:0. Ларсен - 2 (бол., Умарк), 30:45 - 3:1. Кручинин - 4 (бол.), 32:35 - 4:1. Кокуев - 1 (Рыбаков), 32:52 - 5:1. Бэйлен - 3 (Гюнге, Щехура), 34:32 - 6:1. Рыбаков - 1 (Кокуев), 50:52 - 7:1.

Вратари: Францоуз - Скривенс (Кареев, 27:19).

Штраф: 8 - 4.

Броски: 32 (7+14+11) - 37 (13+14+10).

Судьи: Гашилов, Сидоренко.

25 марта. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.

Счет в серии: 3-3.