"Трактор" разгромил "Салават" и сравнял счет в серии

"Трактор" разгромил "Салават Юлаев" со счетом 7:1 в шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции. Челябинский клуб сравнял счет в серии, 3-3.
Отметим, что по ходу встречи уфимцы меняли вратаря: после первых трех пропущенных шайб Андрей Кареев заменил Бена Скривенса. В ворота россиянина "Трактор" забросил две шайбы за 17 секунд, сделав счет 5:1 и доведя в итоге встречу до победы.
КХЛ
Кубок Гагарина
Восточная конференция
1/2 финала
Шестой матч
"Трактор" (Челябинск) – "Салават Юлаев" (Уфа) – 7:1 (0:0, 6:1, 1:0)
Голы: Черников - 1, 20:47 - 1:0. Гюнге - 4 (Бэйлен, Шаров), 22:47 - 2:0. Шинин - 1 (Виделль), 27:19 - 3:0. Ларсен - 2 (бол., Умарк), 30:45 - 3:1. Кручинин - 4 (бол.), 32:35 - 4:1. Кокуев - 1 (Рыбаков), 32:52 - 5:1. Бэйлен - 3 (Гюнге, Щехура), 34:32 - 6:1. Рыбаков - 1 (Кокуев), 50:52 - 7:1.
Вратари: Францоуз - Скривенс (Кареев, 27:19).
Штраф: 8 - 4.
Броски: 32 (7+14+11) - 37 (13+14+10).
Судьи: Гашилов, Сидоренко.
25 марта. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.
Счет в серии: 3-3.
yulianikiforom
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18:24
Паснаход
Да что с него взять. Ратует за возвращение Рыспаева. Видать, имя нравится.
18:18
Женек10
Менять вратаря неуважение к нему? Фантастическая тупость. Почитай историю перехода Руа в денвер
18:06
azmon
Трактор с победой!!! Все решит 7 игра
18:03
Damir73
В финалЕ Зелёные-да будут!..
17:49
Damir73
Ну нахрена менять вратаря-это же неуважение к нему и вообще,мля!..Ну так то жду Зелёных в финали конфы!
17:47
gmukardonov
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17:43
Электросталец
Победит СКА Хрень всё это... Победит А.Б. Миллер
17:38
Kurt
На протяжении всей серии был понятен реальный расклад сил (самый точный был в 4 матче). Но, не ссыкай Уфа, в 7 матче вам ПОДАРЯТ победу! У нас ж ТАНЦЫ(((
17:37
StBand
Челябинск... Уфа... Хрень всё это... Победит СКА...
17:22
Stolbun
Уфа победит и снова зеленое дерби
17:18
lovergirl
Жаль что Кравцов опять без очков
17:10
lovergirl
В этот раз не прокатит Трактор победит Вперед Челябинск
17:07
Паснаход
Знакомый сценарий маячит. В позапрошлом сезоне в 6-ом матче СЮ без шансов сгорает у нас в Казани 8:0. А потом минимально побеждает у себя дома в 7-ом)).
17:00