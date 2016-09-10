"Трактор" проведет ретро-матч против рижского "Динамо"

11 сентября "Трактор" в альтернативной форме сыграет ретро-матч против рижского "Динамо", информирует официальный сайт челябинского клуба. Именно в поединке с рижанами почти 40 лет назад команда Анатолия Кострюкова сделала главный шаг к первым в истории клуба медалям чемпионата СССР.



Основной темой вечера станут семидесятые. В память о первом успехе команды в фойе арены будет выставлена экспозиция "Мы помним первые медали" с оригинальной бронзовой наградой чемпионата СССР. Там же каждый желающий сможет окунуться в атмосферу тех лет и сфотографироваться в хоккейной экипировке семидесятых годов.



На матче будут присутствовать игроки "Трактора", выступавшие за клуб в сезоне-1976/77: Анатолий Картаев, Николай Макаров, Михаил Природин, Юрий Шумаков, Валерий Пономарев, Борис Молчанов, Владимир Шабунин и Николай Бец. В первом перерыве состоится автограф– и фотосессия с ветеранами.