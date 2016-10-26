"Трактор" продлил победную серию в игре с "Сибирью"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Трактор" на своем льду нанес поражение "Сибири" – 3:2. Автором решающей шайбы стал Константин Климонтов. Для его команды эта победа стала третьей кряду. "Сибирь" потерпела пятое поражение в последних шести встречах и опустилась на седьмое место в турнирной таблице, пропустив вперед именно "Трактор".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) – "Сибирь" (Новосибирск) – 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

Голы: Пестунов - 3 (бол., Щехура, Климонтов), 2:09 - 1:0. Черников - 5 (Ю. Петров), 4:29 - 2:0. Кемппайнен - 9 (бол., Бутузов, Бойчук), 26:55 - 2:1. Бойчук - 1 (бол., Шумаков, Кемппайнен), 28:40 - 2:2. Климонтов - 1 (бол., Ал. Петров, Кручинин), 43:10 - 3:2.

Вратари: Францоуз - Красиков (26:46 - 26:55, 58:24).

Штраф: 10 - 12.

Броски: 43 (19+15+9) - 29 (8+16+5).

Судьи: Лаврентьев, Оленин.

26 октября. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.