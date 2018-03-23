"Трактор" - про слова Бурдасова: "Интересно, Умарку переведут?"

"Трактор" ответил на слова нападающего "Салавата Юлаева" Антона Бурдасова. Форвард после победы в пятом матче четвертьфинала Кубка Гагарина с "Трактором" (1:0, 3-2) отметил, что хоккей превращается в футбол, а игроки часто валяются.

– Тут Антон Бурдасов в послематчевом интервью посетовал, что хоккей превращается в футбол, и игроки слишком много валяются. Надо бы помужественнее...



Первый раз видим, как хоккеист упрекает собственных партнёров в немужественной игре.



Интересно, Линусу Умарку это переведут, или призыв Антона останется без ответа, – говорится в сообщении в официальном сообществе "Трактора" в социальной сети "ВКонтакте".