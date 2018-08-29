"Трактор" призвал болельщиков поддержать экс-участника КВН Ярушина в споре с Бобровским

"Трактор" на официальном сайте обратился к болельщикам с призывом поддержать поклонника команды, шоумена и экс-участника КВН Станислава Ярушина в челлендже с голкипером "Коламбуса" Сергеем Бобровским. Спор, по условиям которого актер должен забросить вратарю как минимум два буллита из десяти, состоится после матча регулярного чемпионата КХЛ между челябинцами и ЦСКА, который состоится 2 сентября.

В случае победы Ярушина Бобровский должен будет провести пять матчей НХЛ в шлеме с надписью "Ярушин – the best". Если победит вратарь, шоумен неделю будет ходить в футболке с принтом "Бобровский №1".

"Вы тоже хотите увидеть Бобровского в шлеме с надписью "Ярушин – the best"? Если да, то приходите поддержать нашего земляка в неравном бою с одним из лучших голкиперов мира", – говорится в сообщении "Трактора".