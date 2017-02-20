"Трактор" приглашает болельщиков на матчи плей-офф повесткой

"Трактор" отправил болельщикам приглашение на первый матч плей-офф КХЛ против "Барыса" в виде военной повестки. В ней сообщается, что при себе болельщик должен иметь билет на хоккей, клубную атрибутику и боевое настроение. Первая встреча между командами состоится 22 февраля в Челябинске.

"В соответствии законом хоккейного клуба “Трактор” “О воинской обязанности и хоккейной службе”, предлагаю вам 22 февраля 2017 года к 18:00 явиться в объединенный военный комиссариат на призывную комиссию. При себе иметь – билет на хоккей, клубную атрибутику и боевое настроение. С повесткой вы должны явиться в военкомат, получить обходной лист, пройти призывную комиссию (состояние здоровья, общая физическая подготовка, навыки боевых действий), получить заключение и вместе с командой отправиться в бой", – говорится в сообщении команды в "Инстаграме".