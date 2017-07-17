"Трактор" представил новый логотип

"Трактор" представил логотип на сезон-2017/18, сообщает официальный сайт клуба. В его основу легла легендарная эмблема, которая была разработана по ходу сезона-1974/75 в конструкторском бюро Челябинского тракторного завода. Хоккей объединил целый город, болельщики и хоккеисты стали единым организмом, стали "Поколением Т".

В прошлом году поклонники "Трактора" признали эмблему с буквой "Т" лучшей в истории команды. Официальный слоган сезона-2017/2018: "Сила в поколении". На игровых свитерах челябинцев логотип появится после 27 декабря, когда клуб отпразднует свое 70-летие.

Напомним, что в прошлом сезоне "Трактор" вышел в плей-офф КХЛ и уступил "Барысу" в 1/8 финала.