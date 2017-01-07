"Трактор" подаст жалобу на судейство в матче с "Нефтехимиком"

"Трактор" подаст протест на судейство в матче регулярного чемпионата КХЛ с нижнекамским "Нефтехимиком" (0:1). Главными судьями матча были Павел Овчинников и Алексей Васильев, линейными – Павел Бадыль, Иван Дедюля.

– Официальное заявление. "Трактор" подаст протест на ряд эпизодов работы арбитров матча в Нижнекамске, – сообщает официальный Твиттер челябинской команды.