20:57 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Трактор" подаст жалобу на судейство в матче с "Нефтехимиком"

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"Трактор" подаст протест на судейство в матче регулярного чемпионата КХЛ с нижнекамским "Нефтехимиком" (0:1). Главными судьями матча были Павел Овчинников и Алексей Васильев, линейными – Павел Бадыль, Иван Дедюля.

– Официальное заявление. "Трактор" подаст протест на ряд эпизодов работы арбитров матча в Нижнекамске, – сообщает официальный Твиттер челябинской команды. 

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Материалы REN-TV

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