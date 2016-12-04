"Трактор" победил в Риге

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Трактор" в гостях обыграл рижское "Динамо" со счетом 3:0. Заброшенными шайбами в составе челябинского клуба отметились Дерек Рой, Пол Щехура, Алексей Кручинин и Максим Якуценя. Авторами голов рижан стали Лаурис Дарзиньш и Микс Индрашис.
КХЛ
Регулярный чемпионата
"Динамо" (Рига) – "Трактор" (Челябинск) – 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
Голы: Рой – 9 (Пестунов), 12:20 – 0:1. Щехура – 8 (бол., Пестунов), 27:11 – 0:2. Кручинин – 7 (Щехура), 33:57 – 0:3. Дарзиньш – 6 (Ерофеев), 55:10 – 1:3. Якуценя – 9 (п.в., Черников, Демченко), 57:30 – 1:4. Индрашис – 6 (Галвиньш, Цибульскис), 59:23 – 2:4.
Вратари: Калныньш (Седлачек, 40:00, 56:30 – 56:40, 57:05 – 57:30) – Демченко.
Штраф: 14 – 4.
Броски: 40 (6+15+19) – 17 (5+7+5).
Судьи: Гусев, Кулаков.
4 декабря. Таллин. "Арена Тондираба".