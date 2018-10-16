"Трактор" победил "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1 Б. Победный буллит на счету нападающего Игоря Полыгалова.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Трактор" (Челябинск) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Бергстрем - 3, 39:07 - 1:0. Казаков - 3 (Демидов), 49:14 - 1:1.
Победный буллит: Полыгалов.
Вратари: Демченко - Тэйлор.
Штраф: 8 - 6.
Броски: 29 (17+6+4+2) - 32 (5+10+13+4).
Судьи: Оленин, Ромасько.
16 октября. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.
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