"Трактор" победил "Магнитку", несмотря на 400-ю передачу Мозякина

"Трактор" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл магнитогорский "Металлург" со счетом 2:1. В составе хозяев отличились Кирилл Кольцов и Ник Бэйлен, у "Магнитки" шайба с передачи Сергея Мозякина на счету Мэтта Эллисона.

36-летний Мозякин стал первым игроком в истории КХЛ, который сделал 400 результативных передач.

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"Трактор" (Челябинск) - "Металлург" (Магнитогорск) - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Кольцов - 1 (бол., Якуценя), 19:14 - 1:0. Эллис - 1 (Мозякин, Хабаров), 36:51 - 1:1. Бэйлен - 1 (бол., Щехура, Полыгалов), 38:21 - 2:1.

Вратари: Демченко - Кошечкин (35:48 - 36:51, 59:25 - 59:33, 59:44).

Штраф: 4 - 12.

Броски: 22 (6+10+6) - 31 (10+12+9).

Судьи: Белов, Ибатулин.

29 августа. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.