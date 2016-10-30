16:43 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Трактор" победил "Кузню"

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"Трактор" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл новокузнецкий "Металлург". Шайбы на свой счет записали Дмитрий Пестунов и Юрий Петров - нападающие отличились в первом периоде. Для хозяев эта победа стала пятой подряд, гости потерпели седьмое поражение кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) - "Металлург" (Новокузнецк) - 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Голы: Пестунов - 5 (бол., Щехура, Ал. Петров), 6:14 - 1:0. Ал. Петров - 2 (бол., Якуценя, Панков), 15:24 - 2:0.

Вратари: Францоуз - Кареев.

Штраф: 4 - 12.

Броски: 41 (19+10+12) - 21 (5+8+8).

Судьи: Бирин, Гамалей.

30 октября. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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