"Трактор" победил "Кузню"

"Трактор" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл новокузнецкий "Металлург". Шайбы на свой счет записали Дмитрий Пестунов и Юрий Петров - нападающие отличились в первом периоде. Для хозяев эта победа стала пятой подряд, гости потерпели седьмое поражение кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) - "Металлург" (Новокузнецк) - 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Голы: Пестунов - 5 (бол., Щехура, Ал. Петров), 6:14 - 1:0. Ал. Петров - 2 (бол., Якуценя, Панков), 15:24 - 2:0.

Вратари: Францоуз - Кареев.

Штраф: 4 - 12.

Броски: 41 (19+10+12) - 21 (5+8+8).

Судьи: Бирин, Гамалей.

30 октября. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.