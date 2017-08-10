"Трактор" победил "Давос" на Кубке президента Казахстана

"Трактор" победил "Давос" в матче Кубка президента Казахстана со счетом 3:1. В составе челябинского клуба отличились Пол Щехура, Виталий Кравцов и Линус Виделль. У гостей единственный гол забил Роберт Коусал.
"Трактор" занимает второе место в таблице. "Давос" расположился на пятой позиции. В следующем матче "Трактор" сыграет с "Барысом". "Давос" встретится с "Авангардом".
Кубок президента Республики Казахстан
"Давос" (Давос) – "Трактор" (Челябинск) – 1:3 (0:0, 1:0, 0:0)
Голы: Щехура – 3 – 0:3. Кравцов – 1 – 0:3. Виделль – 2 (бол.) – 0:3. Коусал – 2 (бол., Амбюль), 34:01 – 1:3.
Вратари: Сенн – Демченко.
10 августа. Астана. "Барыс-Арена".
Материалы других СМИ
John-Vorchun
Что это с отчетом матча,СЭ?
19:13