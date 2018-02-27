"Трактор" победил "Автомобилист" и обошел его на "Востоке"

"Трактор" обыграл "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:1. Клуб из Челябинска за один матч до конца регулярки поднялся на четвертое место в таблице "Востока".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Голы: Казионов - 6 (Береглазов), 26:11 - 1:0. Казионов - 7 (Коварж), 29:32 - 2:0. Ли - 1 (Кокарев, Берестенников), 34:11 - 3:0. Чибисов - 10 (мен., Пивцакин), 48:07 - 4:0.

Вратари: Самсонов - Проскуряков.

Штраф: 10 - 4.

Броски: 28 (11+7+10) - 35 (14+6+15).

Судьи: Ансонс, Морозов.

Магнитогорск. "Арена Металлург".

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Сочи" - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Умарк - 16 (бол., Бурдасов, Ларсен), 18:18 - 1:0. Морозов - 1 (Точицкий, Акмальдинов), 26:18 - 1:1. Кемппайнен - 16 (Хартикайнен), 38:35 - 2:1. Ткачев - 18 (Бурдасов), 45:21 - 3:1.

Вратари: Кареев - Барулин (59:13).

Штраф: 6 - 16.

Броски: 22 (7+7+8) - 42 (9+19+14).

Судьи: Бондарь, Кулаков.

Уфа. "Уфа Арена".

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Трактор" (Челябинск) - 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Голы: Якуценя - 7 (Вишневский), 12:58 - 0:1. Полыгалов - 14 (Якуценя, Исаев), 45:13 - 0:2. Куляш - 9 (Торченюк, Гареев), 45:57 - 1:2. Полыгалов - 15 (Виделль, Щехура), 52:47 - 1:3.

Вратари: Коварж - Демченко.

Штраф: 10 - 24.

Броски: 27 (5+11+11) - 21 (11+4+6).

Судьи: Беляев, Оскирко.

Екатеринбург. КРК "Уралец".