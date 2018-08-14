"Трактор" победил "Авангард"

"Трактор" в матче на Кубок губернатора Челябинской области победил "Авангард" со счетом 5:2. Дублем в составе хозяев турнира отметился Райан Стоа, у омичей обе шайбы на счету Ильи Михеева.

Кубок губернатора Челябинской области

"Трактор" (Челябинск) – "Авангард" (Омск) – 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Голы: Стоа (бол., Исаев, Лапенков), 6:33 – 1:0. Кравцов (Стоа, Хлыстов), 16:05 – 2:0. Михеев (бол., Зернов, Широков), 23:35 – 2:1. Михеев, 24:14 – 2:2. Гюнге (Шинин, Бергстрем), 37:26 – 3:2. Стоа (Исаев), 49:09 – 4:2. Кокуев (п.в., Пеньковский), 59:28 – 5:2.

Вратари: Демченко – Бобков (59:03 – 59:25).

Судьи: Раводин, Спирин.

14 августа. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.​