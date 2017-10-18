"Трактор" по буллитам одолел "Куньлунь"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Куньлунь" на своем льду уступил по буллитам "Трактору" (2:3 Б). Хозяева трижды промахивались в послематчевой серии, а у челябинцев были точны Александр Рыбаков, Виталий Кравцов и Ник Бэйлен. Для китайского клуба поражение стало пятым в последних шести играх.

Несмотря на это, "Куньлунь" по-прежнему идет в зоне плей-офф, занимая восьмую строчку в таблице Восточной конференции. "Трактор" расположился на девятом месте.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) – "Трактор" (Челябинск) – 2:3 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Рыбаков – 5 (бол., Якуценя, Кольцов), 8:18 – 0:1. Вольски – 6 (Брюле, Костицын), 10:46 – 1:1. Поникаровский – 5 (Чипчура), 13:03 – 2:1. Кравцов – 1, 27:09 – 2:2.

Победный буллит: Бэйлен.

Вратари: Хелльберг – Демченко.

Штраф: 6 – 27.

Броски: 44 (20+10+12+2) – 29 (12+9+5+3).

Судьи: Кулев, Цыплаков.

18 октября. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.