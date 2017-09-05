"Трактор" по буллитам обыграл "Амур"

"Трактор" дома одержал победу над "Амуром" (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей дубль оформил Пол Щехура, отметившийся результативными действиями в четвертой игре подряд.

Отметим, что в этой встрече защитник гостей Георгий Бердюков сделал эффектный сэйв, выбросив шайбу из ворот.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) - "Амур" (Хабаровск) - 5:4 Б (1:1, 3:2, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Щехура - 5 (Виделль, Бэйлен), 13:57 - 1:0. Литовченко - 2 (бол., Бывальцев, Ли), 18:34 - 1:1. Потехин - 2 (Зогорна), 20:47 - 1:2. Ли - 1 (бол., Бывальцев), 22:28 - 1:3. Полыгалов - 1 (Кручинин), 28:27 - 2:3. Щехура - 6 (Виделль), 30:03 - 3:3. Рыбаков - 2 (Бородкин), 31:03 - 4:3. Литовченко - 3 (Бывальцев), 47:08 - 4:4.

Победный буллит: Бэйлен.

Вратари: Демченко (Францоуз, 22:28) - Метсола (Киселев, 31:03).

Штраф: 6 - 2.Броски: 31 (10+10+8+3) - 47 (15+15+14+3).

Судьи: Бирин, Кулев.

5 сентября. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.