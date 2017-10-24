"Трактор" переиграл "Сочи"

"Трактор" на выезде обыграл "Сочи" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе челябинцев по разу отличились Иван Вишневский и Пол Щехура, у хозяев забил Иван Ларичев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" - "Трактор" (Челябинск) - 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы: Ларичев - 3 (О`Делл, Падакин), 7:28 - 1:0. Вишневский - 2 (бол., Кольцов), 24:02 - 1:1. Щехура - 10, 38:12 - 1:2.

Вратари: Барулин (59:13) - Демченко.Штраф: 8 - 8.

Броски: 29 (11+3+15) - 16 (5+9+2).

Судьи: Бирин, Раводин.

24 октября. Сочи. Ледовая арена "Шайба".