19:20 | Хоккей — КХЛ

"Трактор" переиграл "Салават Юлаев" в первом матче серии плей-офф


В первом матче серии плей-офф КХЛ "Трактор" на выезде обыграл "Салават Юлаев" со счетом 2:1. В составе гостей отличились нападающие Артем Пеньковский и Виталий Кравцов.

У уфимцев шайбу забросил форвард Илья Зубов.

Следующая игра серии состоится 17 марта в Уфе.

КХЛ

Восточная конференция

1/2 финала

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Трактор" (Челябинск) - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Пеньковский - 1 (Гюнге, Ю. Петров), 4:17 - 0:1. Кравцов - 5 (бол., Вишневский, Кручинин), 21:02 - 0:2. Зубов - 2 (Умарк), 32:56 - 1:2.

Вратари: Скривенс (58:37) - Францоуз.

Штраф: 14 - 8.

Броски: 39 (9+17+13) - 21 (9+7+5).

Судьи: Кулаков, Фатеев.

16 марта. Уфа. "Уфа Арена".

Счет в серии: 0:1

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