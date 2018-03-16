"Трактор" переиграл "Салават Юлаев" в первом матче серии плей-офф

В первом матче серии плей-офф КХЛ "Трактор" на выезде обыграл "Салават Юлаев" со счетом 2:1. В составе гостей отличились нападающие Артем Пеньковский и Виталий Кравцов.
У уфимцев шайбу забросил форвард Илья Зубов.
Следующая игра серии состоится 17 марта в Уфе.
КХЛ
Восточная конференция
1/2 финала
"Салават Юлаев" (Уфа) - "Трактор" (Челябинск) - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы: Пеньковский - 1 (Гюнге, Ю. Петров), 4:17 - 0:1. Кравцов - 5 (бол., Вишневский, Кручинин), 21:02 - 0:2. Зубов - 2 (Умарк), 32:56 - 1:2.
Вратари: Скривенс (58:37) - Францоуз.
Штраф: 14 - 8.
Броски: 39 (9+17+13) - 21 (9+7+5).
Судьи: Кулаков, Фатеев.
16 марта. Уфа. "Уфа Арена".
Счет в серии: 0:1
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