"Трактор" переиграл "Нефтехимик" в третьем матче и увеличил отрыв в серии плей-офф

В третьем матче серии плей-офф КХЛ "Трактор" на выезде обыграл "Нефтехимик" 3:2. В составе челябинцев дубль оформил нападающий Виталий Кравцов, а также шайбу забросил форвард Рихард Гюнге.
У "волков" отличились защитники Дмитрий Огурцов и Андрей Сергеев.
Счет в серии - 3:0 в пользу "Трактора". Следующая игра пройдет 8 марта в Нижнекамске.
КХЛ
Восточная конференция
1/4 финала
"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Трактор" (Челябинск) - 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)
Голы: Гюнге - 2 (бол., Бэйлен), 7:09 - 0:1. Кравцов - 2 (бол., Кручинин), 15:31 - 0:2. Кравцов - 3 (бол., Кручинин), 16:30 - 0:3. Огурцов - 1 (мен.), 27:20 - 1:3. Сергеев - 1 (бол., Нестрашил, Ганзл), 43:23 - 2:3.
Вратари: Ежов (Макаров, 16:30, 59:27) - Францоуз.
Штраф: 94 - 61.
Броски: 39 (4+15+20) - 16 (10+3+3).
Судьи: Бирин, Гашилов.
Счет в серии: 0:3
7 марта. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".
adehduard
Безмозглые каучуки.Поржали над их потугами изобразить из себя бойцов. ОБОСРАЛИСЬ- ТАК ИДИТЕ В БАНЮ,
23:12 7 марта
alur66
Тряпки-это мерзкий и трусливый "ТРАКТОР"-ОБОССАЛИСЬ И БЕГАЛИ КАК ЗАЙЦЫ ПО ПЛОЩАДКЕ-а на игру этой команды вообще без слез смотреть нельзя-ну катит пока-не более того.
22:48 7 марта
Virus88
Назаров тряпка! И вся команда тряпки! В основном набрасывались на молодых игроков трактора, ишиали как импотенты, без воли. Зачем нужна КХЛ такая команда с таким тренером? Если на нее даже полный стадион в 6 тыс не заполняется
22:13 7 марта