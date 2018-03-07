21:53 7 марта | Хоккей — КХЛ

"Трактор" переиграл "Нефтехимик" в третьем матче и увеличил отрыв в серии плей-офф

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В третьем матче серии плей-офф КХЛ "Трактор" на выезде обыграл "Нефтехимик" 3:2. В составе челябинцев дубль оформил нападающий Виталий Кравцов, а также шайбу забросил форвард Рихард Гюнге.

У "волков" отличились защитники Дмитрий Огурцов и Андрей Сергеев.

Счет в серии - 3:0 в пользу "Трактора". Следующая игра пройдет 8 марта в Нижнекамске.

КХЛ

Восточная конференция

1/4 финала

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Трактор" (Челябинск) - 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)

Голы: Гюнге - 2 (бол., Бэйлен), 7:09 - 0:1. Кравцов - 2 (бол., Кручинин), 15:31 - 0:2. Кравцов - 3 (бол., Кручинин), 16:30 - 0:3. Огурцов - 1 (мен.), 27:20 - 1:3. Сергеев - 1 (бол., Нестрашил, Ганзл), 43:23 - 2:3.

Вратари: Ежов (Макаров, 16:30, 59:27) - Францоуз.

Штраф: 94 - 61.

Броски: 39 (4+15+20) - 16 (10+3+3).

Судьи: Бирин, Гашилов.

Счет в серии: 0:3

7 марта. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".

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КОММЕНТАРИИ (3)
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adehduard

Безмозглые каучуки.Поржали над их потугами изобразить из себя бойцов. ОБОСРАЛИСЬ- ТАК ИДИТЕ В БАНЮ,

23:12 7 марта

alur66

Тряпки-это мерзкий и трусливый "ТРАКТОР"-ОБОССАЛИСЬ И БЕГАЛИ КАК ЗАЙЦЫ ПО ПЛОЩАДКЕ-а на игру этой команды вообще без слез смотреть нельзя-ну катит пока-не более того.

22:48 7 марта

Virus88

Назаров тряпка! И вся команда тряпки! В основном набрасывались на молодых игроков трактора, ишиали как импотенты, без воли. Зачем нужна КХЛ такая команда с таким тренером? Если на нее даже полный стадион в 6 тыс не заполняется

22:13 7 марта

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