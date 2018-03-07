"Трактор" переиграл "Нефтехимик" в третьем матче и увеличил отрыв в серии плей-офф

В третьем матче серии плей-офф КХЛ "Трактор" на выезде обыграл "Нефтехимик" 3:2. В составе челябинцев дубль оформил нападающий Виталий Кравцов, а также шайбу забросил форвард Рихард Гюнге.

У "волков" отличились защитники Дмитрий Огурцов и Андрей Сергеев.

Счет в серии - 3:0 в пользу "Трактора". Следующая игра пройдет 8 марта в Нижнекамске.

КХЛ

Восточная конференция

1/4 финала

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Трактор" (Челябинск) - 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)

Голы: Гюнге - 2 (бол., Бэйлен), 7:09 - 0:1. Кравцов - 2 (бол., Кручинин), 15:31 - 0:2. Кравцов - 3 (бол., Кручинин), 16:30 - 0:3. Огурцов - 1 (мен.), 27:20 - 1:3. Сергеев - 1 (бол., Нестрашил, Ганзл), 43:23 - 2:3.

Вратари: Ежов (Макаров, 16:30, 59:27) - Францоуз.

Штраф: 94 - 61.

Броски: 39 (4+15+20) - 16 (10+3+3).

Судьи: Бирин, Гашилов.

Счет в серии: 0:3

7 марта. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".

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